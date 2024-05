(Di venerdì 10 maggio 2024) Avvisodi: predisposizione di un elenco di nominativi per assunzioni a tempo determinato di funzionari pedagogici (scuolaed) per la sostituzione di personale assente nellee nei nidi d’e per potenziamento organico per l’anno scolastico 2023-24. L'articolo .

Il Comune di Torino ricerca insegnanti scuole infanzia ed educatori nido infanzia tramite MAD. Verranno predisposti due elenchi: il primo per insegnanti delle scuole dell' infanzia , il secondo per educatori degli asili nido .

