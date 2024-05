Napoli-Bologna - probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ilper mantenere i quattro punti sulla Roma e volare in Champions League, ilper rimanere ottavo e puntare almeno alla Conference League. Al Maradona ci sono quindi punti pesanti in palio tra due squadre che ultimamente sembrano essere a corto di fiato, Thiago Motta nelle ultime...

La Juventus è vicina alla qualificazione alla prossima Champions League. I ragazzi di Massimiliano Allegri sono a pochi punti dall’accesso diretto alla competizione europea più importante, facilitati anche dal fatto che il prossimo anno – in via ...

Massimiliano Allegri ha parlato in collegamento su Sky Sport in riferimento al pari ottenuto contro la Roma della sua Juventus. Lo Scudetto , ormai vinto dall’Inter, è un lontanissimo ricordo . UN PUNTO – Massimiliano Allegri ha commentato ...

2024-05-07 14:21:14 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il Nottingham Forest ha respinto il ricorso contro una penalità di quattro punti per aver violato le regole finanziarie della ...

Atalanta tra Europa League e Coppa Italia: appuntamento con la storia - Atalanta tra Europa league e Coppa Italia: appuntamento con la storia - La prima, storica, finale europea in 117 anni di storia non è frutto del caso e nemmeno dell’allineamento favorevole dei pianeti. L’Atalanta che sta vivendo il maggio più bello di sempre, in corsa per ...

Serie A: scontro diretto per la Champions tra Atalanta e Roma - Serie A: scontro diretto per la Champions tra Atalanta e Roma - la squadra di Thiago Motta punta a qualificarsi alla prossima Champions league. Nonostante detentori del precedente scudetto, gli uomini di Calzona stanno attraversando un momento travagliato, sono ...