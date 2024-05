Iss - in pandemia aumento consumo snack salati e dolci tra i bambini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 10 mag. (Adnkronos Salute) - Durante il periodo pandemico, "ie le bambine hanno aumentato ildi(24%) e cibi(25%) e hanno leggermente diminuito quello di frutta (8%) e verdura (9%). Nonostante sia emersa una maggiore irregolarità quotidiana neldei pasti, sono stati rilevati anche cambiamenti positivi come un maggioredi pasti in famiglia (39%) e di cibo cucinato in casa insieme a figli e figlie (42%)". Lo segnalano i risultati dello studio Epas-Istituto superiore di sanità (Iss), 'Effetti dellada Covid-19 sui comportamenti di salute e sullo stile di vita di bambine,e delle loro famiglie residenti in Italia', presentato oggi a Roma in un convegno all'Iss ...