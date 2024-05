Berrettini ha finito la pazienza | quel rito voodoo lo ha steso

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 10 maggio 2024), oramai è finita anchela: la dichiarazione del tennista romano fa tremare i suoi sostenitori. Troppo bello, troppo famoso, troppo ricco, troppo ambito dalle donne più belle, troppo forte. Troppo tutto, insomma. E, proprio per questo motivo, il tribunale dei social non gli ha mai perdonato nulla. Non un infortunio, non un flirt, non uno spot pubblicitario. Matteoha pagato fino all’ultimo centesimo lo scotto di essere un atleta col fascino e gli attributi del modello, eppure sembra che i suoi “debiti” non siano ancora finiti. Matteo(LaPresse) – ilveggente.itAnche adesso che è così evidentemente fragile, succube del proprio destino ed inerme dinanzi all’ennesimo infortunio, c’è chi continua a dargli contro. A rimproverarlo per la storia d’amore con Melissa Satta, come se i suoi guai ...