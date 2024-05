Gravidanze patologiche | inaugurato appartamento a Roma per ospitare famiglie

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 10 maggio 2024) E’ stata inaugurata ala Casa di Chiara, iniziativa importante che rappresenta un rifugio per lein difficoltà.ha recentemente accolto l’apertura de La Casa di Chiara, un progetto innovativo e di grande impatto sociale volto a offrire ospitalità e assistenza gratuite ae donne che si trovano ad affrontarecomplicate da patologie prenatali. Queste condizioni, che mettono a rischio la salute del nascituro e/o della madre, richiedono spesso terapie ospedaliere specialistiche e interventi chirurgici intrauterini. Un nuovo progetto in aiuto dellein difficoltà – notizie.comLa Casa prende il nome da Chiara Corbella Petrillo, la cui storia ha ispirato i promotori dell’iniziativa: Pro Vita & Famiglia Onlus e la Fondazione il Cuore in una ...