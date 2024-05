Scampia - tre chili di droga e due pistole sotto la sella dello scooter | arrestato 18enne

(Di venerdì 10 maggio 2024) Nasconde armi e circa 3 kg dinei vanidi duedalla Polizia di Stato undie armi nascosti nelloNel pomeriggio di ieri, gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariatohanno controllato un ragazzo in via Ghisleri che, sin da L'articolo Teleclubitalia.

Scampia : cela 35 dosi di droga in una busta di patatine . Un arresto della Polizia di Stato per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti Nella serata di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ...

Scampia, Don Mimmo Battaglia incontra gli studenti: «La prevenzione della devianza in adolescenza» - scampia, Don Mimmo Battaglia incontra gli studenti: «La prevenzione della devianza in adolescenza» - «La prevenzione della devianza in adolescenza», a scampia l'incontro degli studenti con Don Mimmo Battaglia, Gratteri e Lorito (Video NeaPhoto Renato Esposito) ...

Miano, sorpreso a cedere droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 44enne - Miano, sorpreso a cedere droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 44enne - NAPOLI - Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato scampia, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato in corso Mianella un soggetto che, ...

Napoli, spaccio di droga in scooter a Miano: arrestato 44enne - Napoli, spaccio di droga in scooter a Miano: arrestato 44enne - Gli agenti del commissariato scampia hanno notato in corso Mianella un uomo che, dopo aver prelevato qualcosa da uno scooter in disuso, l'ha ceduta ad una persona in cambio di ...