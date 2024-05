(Di venerdì 10 maggio 2024), 10 maggio 2024 – Sono entrati nelladi via Toscana 107 a viso scoperto edie dopo aver minacciato il titolare sono fuggiti con il fondo cassa (200 euro circa) e due cellulari. FOTOCUSA©2017 E’ successo il 29 aprile verso mezzanotte e mezza e ad entrare in azione furono 4 ragazzini, stranieri scomparsi poi nel nulla a bordo di un’auto. Le indagini svolte dalla Squadra mobile, sezione contrasto criminalità diffusa, fondate prevalentemente su una acquisizione minuziosa delle telecamere, hanno consentito di giungere all’identificazione dei responsabili, tre dei quali minorenni ospiti presso comunità ed un quarto neo maggiorenne. Le perquisizioni svolte poi nella comunità hanno consentito di sequestrare il vestiario indossato dagli indagati nel corso della rapina. Ritrovata anche ...

Baby rapinatori armati di machete assaltano pizzeria a Bologna: presi - Baby rapinatori armati di machete assaltano pizzeria a Bologna: presi - I quattro entrarono in azione la notte del 29 aprile in via Toscana, la fuga su un’auto rubata : solo uno di loro è risultato maggiorenne. Gli altri tre componenti della baby gang hanno meno di 18 ann ...

Rapinano una gioielleria armati di machete e mazze: arrestati VIDEO - Rapinano una gioielleria armati di machete e mazze: arrestati VIDEO - HONG KONG – Una rapina in una gioielleria nell’area di Tsim Sha Tsui, a Hong Kong. La polizia ha messo fine a un colpo ben organizzato su Haiphong Road, accanto a Hankow Road. Cinque uomini, che aveva ...

Rovato, aggressione con il machete, denunciata anche la vittima - Rovato, aggressione con il machete, denunciata anche la vittima - Emergono nuovi dettagli circa l'episodio di violenza avvenuto a Rovato, all'esterno di un kebabbaro di via XXV Aprile.