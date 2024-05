Max Mara - nuovo polo del lusso alle ex Fiere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 10 maggio 2024) Reggio Emilia, 10 maggio 2024 – Undeldavanti alla porta d’ingresso principale della città: la Mediopadana. E a due passi dalla sede di Sesso di MaxFashion group. La trattativa anticipata nelle scorse settimane tra il gruppo guidato dalla famigliamotti e l’imprenditore modenese Giorgio Bosi, che acquistò ledopo il fallimento, è andata a buon fine. E ora il Comune spiega cosa accadrà in quella zona della città così strategica. Si prevede la realizzazione di un centro direzionale del Gruppo che ospiterà oltre 800 persone con uffici, spazi per la progettazione, servizi e show rooms, oltre a due magazzini in grado di soddisfare le esigenze logistiche di Max. L’investimento, stimato in oltre 100 milioni di euro, è funzionale ...