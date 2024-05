Insalata di pollo alla greca | gustosa - semplice e velocissima

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di venerdì 10 maggio 2024) L’daiè un piatto fresco e saporito, che racchiude tutto i profumi del Mediterraneo. Anche le consistenze si alternano in modo perfetto: la carne, i pomodorini, la feta regalano tanto gusto, leggerezza e nutrimento. È facile e veloce da preparare: basteràmente rosolare ilin padella e preparare le verdure. Procuriamoci materia prima di qualità, ne va della resa finale e della salute. Ci assicureremo così un pieno di vitamine, proteine e sali minerali necessari per il nostro benessere. Proviamo a servirla come secondo piatto, oppure come piatto unico. Faremo in un baleno e il risultato piacerà a tutti. Che ne dite di metterci ai fornelli insieme? Non perdiamo altro tempo e iniziamo!di...