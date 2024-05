Milan - Spalletti | Pioli è un ottimo allenatore Le dinamiche interne…

Il primo passo per Zirkzee e l'attacco a Zlatan Ibrahimovic sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa Milan

Spalletti e i complimenti al Bologna: «Napoli Tre allenatori non si cambiano» - spalletti e i complimenti al Bologna: «Napoli Tre allenatori non si cambiano» - È così che si vince, anche». Lo dice Luciano spalletti in un'intervista al «Corriere della Sera». Su Pioli: «È un ottimo allenatore e soprattutto uomo con grandi qualità umane, ha spessore. Ha fatto ...

SERIE A - Milan-Cagliari, rossoblù a caccia del colpo salvezza a San Siro: lontano in quota il primo squillo di Ranieri contro Pioli - SERIE A - milan-Cagliari, rossoblù a caccia del colpo salvezza a San Siro: lontano in quota il primo squillo di Ranieri contro Pioli - Centrare un altro risultato utile contro una grande squadra per fare un altro passo importante verso la salvezza. È questo l’obiettivo del Cagliari, che sabato sera fa visita al milan: secondo gli ana ...

Spalletti: "Maglia della Nazionale la prima pelle per un calciatore. Possiamo giocarcela con le big d'Europa" - spalletti: "Maglia della Nazionale la prima pelle per un calciatore. Possiamo giocarcela con le big d'Europa" - In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il commissario tecnico della Nazionale Luciano spalletti ha parlato della decisione di convocare per i giorni del ritiro a Coverciano Baggio, ...