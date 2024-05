(Di venerdì 10 maggio 2024) "Abbiamo riscontrato la massima disponibilità del procuratore capo Francesco Lo Voi e del procuratore aggiunto Ilaria Calò e quindi, nei prossimi giorni appena Matteo tornerà in Italia,una. Al momento qui a piazzale Clodio, in base a quanto abbiamo appreso, c'è solo una segnalazione del Consolato". E' quanto afferma l'avvocato Francesco Maresca,della famiglia di Matteo, il giovane legato e malmenato degli agenti a Miami dopo l'arresto, al termine dell'incontro, negli uffici della procura di, con il procuratore Lo Voi e l'aggiunto Calò a cui era presente anche il parlamentare David Ermini.

Legale di Falcinelli, presenteremo una denuncia al pm di Roma - Legale di Falcinelli, presenteremo una denuncia al pm di Roma - "Abbiamo riscontrato la massima disponibilità del procuratore capo Francesco Lo Voi e del procuratore aggiunto Ilaria Calò e quindi, nei prossimi giorni appena Matteo tornerà in Italia, presenteremo u ...

Sisma alta Umbria, per il Pd dal centrodestra solo propaganda - Sisma alta Umbria, per il Pd dal centrodestra solo propaganda - "Controlli non partiti, misure inesistenti e popolazioni abbandonate": è la denuncia del segretario regionale del Partito democratico dell'Umbria, Tommaso Bori, della capogruppo in consiglio regionale ...

Agnello di Sardegna Igp, il Consorzio al Salone internazionale dell’alimentazione - Agnello di Sardegna Igp, il Consorzio al Salone internazionale dell’alimentazione - La filiera dell’agnello di Sardegna Igp racconta tutte le novità al Cibus, il Salone internazionale dell’alimentazione a ...