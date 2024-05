Festa di Roma - la 19esima edizione dedicata a Marcello Mastroianni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 10 maggio 2024), 10 mag. (askanews) – Ladelladel Cinema di, in programma dal 16 al 27 ottobre, saràa cento anni dalla sua nascita; il pluripremiato attore, tre volte candidato all’Oscar, vincitore di due Golden Globes, premiato per le sue interpretazioni in tutti i principali festival internazionali, nasceva infatti il 28 settembre 1924. Per celebrare la carriera di, ladel Cinema realizzerà una lunga serie di iniziative ed eventi. Fra queste, un’ampia retrospettiva di film, alcuni in versione restaurata, che l’hanno visto collaborare con registi come Federico Fellini, Vittorio De Sica, Ettore Scola, Pietro Germi; documentari sulla vita e le ...