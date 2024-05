Droga in carcere - il corriere era il prete | così il cappellano riforniva i detenuti

(Di venerdì 10 maggio 2024) Undelladiverso dal solito. Se finora ingli stupefacenti sarebbero arrivati da familiari, legali e figure sanitarie, stavolta a essere stato arrestato per aver fatto entrare marijuana, cocaina e anche due cellulari è undi Velletri – foto repertorio – (ildellacitta.com)Il religioso era un insospettabile Conosciuto per il suo impegno come volontario su tutto il territorio nazionale, il 63enne era un insospettabile. Nessuno avrebbe mai creduto che nel pacco inviato aidell’istituto penitenziario di Velletri dal religioso ci fosse un chilo di marijuana, 50 grammi di cocaina e due telefoni cellulari. La perquisizione domiciliare Una scoperta che ha lasciato esterrefatti non solo i fedeli, ma anche gli uomini ...

