Chip - la rincorsa americana sui semiconduttori avanzati e non

(Di venerdì 10 maggio 2024) Dopo aver annunciato gli incentivi federali per i più grandi produttori mondiali di– come Tsmc, Samsung e Intel – si inizia ad intravedere la luce in fondo al tunnel che aveva condotto gli Stati Uniti a perdere, tra il 1990 e il 2022, quote importante nella produzione di. Un trend sicuramente figlio della spinta della globalizzazione e della necessaria specializzazione richiesta dall’industria per mantenere il tasso di innovazione con il progredire della Legge di Moore. Ma negli ultimi anni, con la pandemia e gli attriti geopolitici con la Cina e nel triangolo strategico con Taiwan, gli Stati Uniti hanno iniziato a percepire le possibili conseguenze da un lato economiche di un mancato accessi aipiù(prodotti solamente da Tsmc e Samsung sotto i 7 nanometri), ...

NVIDIA è il più grande progettista di chip fabless al mondo per fatturato: nel 2023 boom grazie all'IA - NVIDIA è il più grande progettista di chip fabless al mondo per fatturato: nel 2023 boom grazie all'IA - I ricavi di Broadcom hanno raggiunto i 28,445 miliardi di dollari nel 2023 (solo segmento dei semiconduttori), in crescita del 7%, con i ricavi dei chip AI che rappresentano quasi il 15% delle sue ...

Switch 2: possibile un lancio dopo aprile 2025, non si prevedono carenze di chip - Switch 2: possibile un lancio dopo aprile 2025, non si prevedono carenze di chip - Le previsioni di Nintendo per l'anno fiscale che si concluderà il 31 marzo non includono le vendite di Switch 2.

Semiconduttori, radiografia di un mercato complesso e ciclico - semiconduttori, radiografia di un mercato complesso e ciclico - Le previsioni sull’andamento delle vendite di semiconduttori nei prossimi anni e i numeri di Nvidia, Amd, Arm, Tsmc, Stmicroelecronics.