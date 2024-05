E’ arrivata una salvezza insperata Tutto merito del cambio in panchina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 10 maggio 2024) Parla con il cuore in mano pur non sbilanciandosi troppo, da vero tifoso, Maurizio Zandegù e non potrebbe essere altrimenti: lui, come tutti i supporters dorici, ha sofferto particolarmente nel vedere un’Ancona protagonista di un’annata così travagliata, culminata con laraggiunta soltanto all’ultima giornata. Questa la sua analisi complessiva sull’annata dei dorici: "Molti sono i punti interrogativi che non sono stati superati, sin dall’arrivo di mister Donadel. Purtroppo si sono protratti per tutta la stagione calcistica, ma fortunatamente l’ultimo periodo, grazie a mister Boscaglia, abbiamo ottenuto unaquasi: sarei proprio curioso di sapere da chi èl’idea di tesserarlo all’interno della società". Insomma, la breve ma incisiva gestione del tecnico di Gela in queste ultime ...