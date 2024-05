Correa di ritorno - ultima soluzione per l’Inter Ma non da Marsiglia

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 10 maggio 2024)da ieri è ufficialmente atteso dalil prossimo 1 luglio, visto che non potrà essere esercitato il riscatto da parte del. C’è ora solo una speranza per evitare di peggiorare ulteriormente un investimento fallimentare. ESUBERO ATTESO – Per tutta la stagione, intesa come società e tifosi, ha sperato nel. L’OM aveva l’obbligo di riscatto per Joaquin, dodici milioni di euro, condizionato alla qualificazione alla prossima fase campionato di Champions League. Ma da ieri, complice l’eliminazione alle semifinali di Europa League contro l’Atalanta, questa casistica non è più possibile. Perché nemmeno dalla Ligue 1, dove ilè molto attardato, sarà possibile fare qualcosa.tornerà quindi ...