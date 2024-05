BingX celebra il suo sesto anniversario con un incredibile montepremi da 13 milioni di USDT

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) VILNIUS, Lituania, 10 maggio 2024 /PRNewswire/, uno dei principali exchange di criptovalute a livello globale, è entusiasta di annunciare il lancio di una straordinaria campagna in occasione del suo. Dall' 8 al 31 maggio, gli utenti disono invitati a partecipare ad una nuova promozione, un emozionante programma di eventi e ricompense per i più fedeli che si immergono nel dinamico mondo del trading di criptovalute. Per esprimere la sua profonda gratitudine alla community,è orgogliosa di inaugurare il suocon un impressionantetotale di 13di, a testimonianza del ruolo fondamentale che gli utenti hanno svolto nel suo percorso di successo. Segnando il suo ...