Vigevano - agente della penitenziaria aggredito da un detenuto | Serve il taser

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 10 maggio 2024), 10 maggio 2024 – Ha chiesto di poter accedere al locale frigorifero del carcere in un orario non consentito e, quando l’poliziaha aperto la sua cella per consentirgli di effettuare la telefonata che aveva richiesto, lo ha spintonato, cercando di afferrarlo per il collo e sferrandogli un pugno. L’, che è riuscito a schivarlo, è stato comunque accompagnato al Pronto soccorso, medicato e dimesso con una prognosi di 5 giorni. E’ accaduto ieri pomeriggio nel carcere di. Protagonista dell’aggressione è stato undi origine magrebina che è stato bloccato grazie all’intervento dei colleghi dell’. I sindacati del personalepoliziachiedono ...