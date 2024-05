È stato un grave errore Eurovision - la violazione in diretta tv

(Di venerdì 10 maggio 2024) L’Italia sembra stia facendo un’ottima figura grazie alla fresca e scatenata Angelina Mango. Solo un anno fa, anzi meno, era ancora nello studio di Amici di Maria De Filippi. Poi la vittoria a Sanremo ed ora questa super-opportunità. Peccato per uncommesso da parte della Rai ed è il caos sull’. Un’esibizione davvero stellare, come direbbe l’iconica Valeria Marini. Angelina Mango avrà reso fiero per l’ennesima ed indimenticabile volta il suo compianto papà. Pioggia di complimenti, non solo da parte del pubblico italiano ma anche da utenti internazionali ed applausi inAll’. Poi il disastro Rai. Ogni anno il regolamento prevede la stessa importante regola, non diffondere i dati delle votazioni e fino alla Finale. Quindi che cosa ha fatto accidentalmente la ...

Ubriaco e in stato di agitazione, ha iniziato a lanciare pietre contro i treni e le persone sui binari della stazione ferroviaria di Lambrate. Ha colpito una 55enne alla testa, successivamente trasportata in codice verde presso l’ospedale ...

Sangue e paura a Milano . Un poliziotto è stato accoltellato in modo grave Intorno alla mezzanotte nei pressi della stazione di Lambrate . La Polizia è intervenuta per un uomo che stava...

