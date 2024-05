Roma - scontri tra polizia e studenti in protesta contro gli Stati Generali della Natalità – Il video

(Di venerdì 10 maggio 2024) C’è stato qualche momento di tensione tra manifestanti epochi minuti fa nel corso del corteo che vede la partecipazione di giovani che aderiscono alle realtà Aracne, Zaum, Coordinamento Collettivi Sapienza,delle scuole superiori e realtà trasfemministegli. «È stato caricato il corteo transfemminista che ha provato a portare la propria rabbia all’auditorium», accusano gli organizzatori sui social. In tutto i manifestanti sono 250, gran parte minori, partiti stamane da piazzale degli Eroi. Il punto finalemanifestazione è previsto a piazza Cavour ma probabilmente un gruppo ha tentato di raggiungere l’AuditoriumConciliazione dove è in corso ...

Parigi, uomo arrestato ferisce due agenti in commissariato: uno grave - Parigi, uomo arrestato ferisce due agenti in commissariato: uno grave - roma, 10 mag. (askanews) - È ancora in condizioni gravi uno dei due agenti colpiti, nella stazione di centrale di polizia del 13esimo arrondissement di Parigi, da un uomo che era stato arrestato per ...

Roma, scontri tra manifestanti e polizia: studenti verso gli Stati generali della natalità fermati dagli agenti. Almeno due feriti - roma, scontri tra manifestanti e polizia: studenti verso gli Stati generali della natalità fermati dagli agenti. Almeno due feriti - Continuano le tensioni attorno agli Stati generali della Natalità. Dopo la contestazione di ieri (9 maggio) ai danni della ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, al grido ...

