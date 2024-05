Orlandi | le chat tra Chaouqui e Balda -' non distruggiamo Vaticano'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) "A settembre dobbiamo far sparire quella roba dellae pagare i tombaroli. Di questo devi parlare al papa". E' quello che si scrivono, secondo quanto riportato dal quotidiano Domani, gli ex membri di Cosea Francesca Immacolatae monsignor Lucio Vallejo, nei messaggi Whatsapp consegnati ieri alla Commissione bicamerale di inchiesta sulla scomparsa di Mirella Gregori ed Emanuela. Sentito dall'ANSA, Pietroconferma che "in parte" il contenuto dei messaggi da lui consegnati corrisponde a quello pubblicato dal quotidiano. "Le pagine consegnate - spiega sono otto anche se ovviamente non tutte le pagine parlano di Emanuela". "Ascoltami bene adesso abbiamo perso la battaglia giornalisti, almeno non sono la soluzione - si legge sul Domani -. Adesso facciamo passare l'estate, ...