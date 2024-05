I castelli da fiaba più suggestivi d’Europa da visitare

(Di venerdì 10 maggio 2024) Life&People.it Da sempre ammirata per il suo immenso patrimonio artistico e culturale, l’Europa è meta di milioni di visitatori ogni anno. Nei Peasi che fanno parte del Vecchio continente, si stagliano – con imponenza ed eleganza – edifici dalla storia avvincente e dal design inconfondibile. Ecco alcuni tra almeno una volta nella vita. Il castello di Neuschwanstein, Germania Noto al grande pubblico solo dal 1959, il castello di Neuschwanstein è in realtà il più famoso del mondo, perché simbolo e icona del film Disney della Bella Addormentata. Con oltre 1,4 milioni di visitatori all’anno, questo castello è stato costruito (in stile neoromantico) per ordine del re Ludovico II. Ritiratosi dalla vita pubblica, ne fece la sua dimora fino alla morte, avvenuta nel 1886. Germania Mont Saint-Michel, Francia Famosissimo per le sue basse maree, e per le leggende sull’arcangelo Michele, ...

