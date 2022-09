Napoli, sindrome parainfluenzale per Lozano: non parte per Glasgow (Di martedì 13 settembre 2022) Si ferma anche Hirving Lozano nell’attacco del Napoli, che a Glasgow nella sfida di Champions League contro i Rangers dovrà fare a meno sia del messicano che di Victor Osimhen. L’ex Psv non si è allenato ieri e oggi a causa di una sindrome parainfluenzale e resterà in Italia, dove svolgerà un lavoro personalizzato. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 13 settembre 2022) Si ferma anche Hirvingnell’attacco del, che anella sfida di Champions League contro i Rangers dovrà fare a meno sia del messicano che di Victor Osimhen. L’ex Psv non si è allenato ieri e oggi a causa di unae resterà in Italia, dove svolgerà un lavoro personalizzato. SportFace.

