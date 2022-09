Venezia, fan in delirio per Harry Styles sul red carpet (Di martedì 6 settembre 2022) Fan impazzite per Harry Styles a Venezia, sul red carpet con Olivia Wilde, in veste anche di regista per presentare il suo film Don't Worry Darling. Bagno di folla e autografi per il cantante con camicia con collettone, completo blu e enormi occhiali da sole, raggiunto da Olivia Wilde con cui forma una delle coppie più chiacchierate dello showbiz, in abito giallo Gucci, scollatissimo.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/09/Venezia-fan-in-delirio-per-Harry-Styles-sul-red-carpet 20220906 video 09430362.mp4"/videoA Venezia non sono mancate le indicrezioni sulle presunte tensioni tra la regista e la protagonista del film Florence Pugh, proprio per la sua relazione con ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 6 settembre 2022) Fan impazzite per, sul redcon Olivia Wilde, in veste anche di regista per presentare il suo film Don't Worry Darling. Bagno di folla e autografi per il cantante con camicia con collettone, completo blu e enormi occhiali da sole, raggiunto da Olivia Wilde con cui forma una delle coppie più chiacchierate dello showbiz, in abito giallo Gucci, scollatissimo.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/09/-fan-in--per--sul-red-20220906 video 09430362.mp4"/videoAnon sono mancate le indicrezioni sulle presunte tensioni tra la regista e la protagonista del film Florence Pugh, proprio per la sua relazione con ...

team_world : Harry - meraviglioso come sempre - è arrivato alla conferenza stampa di #DontWorryDarling a #Venezia79? Ecco foto… - i1cf91 : RT @z91hnd: SORRIDEVA GUARDANDO LE SUE LABBRA E PIANO PIANO SI AVVICINAVA TENENDOSI AL SUO BRACCIO NON È UNA FAN FICTION È HARRY A VENEZIA… - ToMmLiNsOnwalls : RT @z91hnd: SORRIDEVA GUARDANDO LE SUE LABBRA E PIANO PIANO SI AVVICINAVA TENENDOSI AL SUO BRACCIO NON È UNA FAN FICTION È HARRY A VENEZIA… - IsaeChia : Karina Cascella sulla presenza di certi influencer a #Venezia79: “Non capirò mai la faccia tosta di alcuni, ogni an… - whataboutgiuls_ : comunque Florence più che per la première del film è andata a Venezia per sfilare, firmare autografi e abbracciare… -