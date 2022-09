Pistoia | incastrato sotto trattore | muore 50enne

(Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – Incidente mortale con unagricolo ieri sera a. I vigili del fuoco sono intervenuti in località Santomato per soccorrere un uomo, 50 anni, rimastoun. Sul posto il personale medico del 118 purtroppo che ha dovuto constatarne il decesso. Difficoltose e complicate le operazioni di estricazione dell’uomo proprio a causa della posizione delin zona terrazzata e non raggiungibile con gli automezzi di soccorso. Sul posto la polizia. L'articolo proviene da Italia Sera.

