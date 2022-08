Milan, Pioli: “Adli a centrocampo? La vedo difficile. Può giocare mezzala” (Di venerdì 26 agosto 2022) Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Bologna di Serie A, ha parlato del discusso tema legato alla posizione in campo di Yacine Adli Leggi su pianetamilan (Di venerdì 26 agosto 2022) Stefano, alla vigilia di-Bologna di Serie A, ha parlato del discusso tema legato alla posizione in campo di Yacine

AntoVitiello : ???#Pioli su #Adli: 'Disponibile per domani, mi piace molto ma devo fare delle scelte perché ho tanti giocatori fort… - AntoVitiello : ???#Pioli: '#Leao deve pensare di continuare a migliorare e non sto allenando un giocatore pensando di poterlo perde… - Gazzetta_it : Lo stallo sul rinnovo, gli urlacci di Pioli: Leao, i motivi della falsa partenza #Milan - sportli26181512 : #DeKetelaere-Giroud, al #Milan scocca l’ora che tutti aspettano: Ecco il tandem: #Pioli vira sulla coppia di punte.… - RossoneraVerita : Se Bakayoko dovesse disputare almeno 15 presenze da almeno 45 minuti in tutte le competizioni il #Milan sarà costre… -