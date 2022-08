"Qualcosa di grave". Cosa ha fatto Totti, l'amico ora spiffera tutto: Ilary umiliata (Di giovedì 25 agosto 2022) "QualCosa di grave". Potrebbe non esserci "solo" un paio di corna dietro la rottura, clamorosa, tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Ne è convinto Alex Nuccetelli, pr romano e grande amico della coppia, uno dei più famosi nomi delle notti romane vip. Intervistato dal settimanale Novella 2000 diretto da Roberto Alessi, l'ex compagno di Antonella Mosetti entra nelle dinamiche del rapporto tra l'ex capitano della Roma e la conduttrice Mediaset di Iene e Isola dei famosi. "Per Francesco la famiglia è tutto, non si sarebbe mai allontanato se non fosse successo QualCosa di grave…". Come dire, potrebbe essere stata Ilary a costringerlo a prendere una scelta così drastica. Secondo molti rumors, la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) "di". Potrebbe non esserci "solo" un paio di corna dietro la rottura, clamorosa, tra FrancescoBlasi. Ne è convinto Alex Nuccetelli, pr romano e grandedella coppia, uno dei più famosi nomi delle notti romane vip. Intervistato dal settimanale Novella 2000 diretto da Roberto Alessi, l'ex compagno di Antonella Mosetti entra nelle dinamiche del rapporto tra l'ex capitano della Roma e la conduttrice Mediaset di Iene e Isola dei famosi. "Per Francesco la famiglia è, non si sarebbe mai allontanato se non fosse successodi…". Come dire, potrebbe essere stataa costringerlo a prendere una scelta così drastica. Secondo molti rumors, la ...

zazoomblog : Francesco Totti parla il suo amico: con Ilary Blasi è successo qualcosa di grave lui parlerà - #Francesco #Totti… - pierlui61158210 : @paolo_gibilisco É un grave errore non votare. Se non si vota è certo che non cambierà nulla e andrà sempre peggio… - nicoletta_zeno : @reguleah Ricordo la paura che mi assaliva per giorni e che a distanza di anni continua a farmi stare e a non farmi… - i93Cherry : @forlouiseyesxxx successo qualcosa di grave? - 2centesimi : @ilnonequilibrio Poh nel suo primo anno di vita era zoppa. L'ho presa perché difettata e l'ho fatta curare. Ma zopp… -