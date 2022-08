Agenzia_Ansa : Raid aerei Usa in Siria contro gruppi sostenuti dall'Iran. Gli attacchi a Deir Ezzor, ha reso noto il Comando centr… - fattoquotidiano : Siria, raid aerei statunitensi contro gruppi sostenuti dall’Iran: ordine di Biden per “proteggere il personale Usa” - LaVeritaWeb : Da giorni la Turchia effettua raid armati nel Nord del Paese con l’obiettivo di allontanare i curdi dal confine. Il… - infoitestero : Siria: raid aerei Usa contro gruppi sostenuti da Iran - AlessiaRufino : RT @IlZebraapois: Siria, Biden ordina raid aerei contro gruppi sostenuti dall’Iran. “Misure deliberate e proporzionate”. I famosi pacifist… -

Il presidente americano Joe Biden ha ordinato ieriaerei contro gruppi sostenuti dall'Iran in, poco più di una settimana dopo un attacco missilistico ad una base militare nel nord - est del Paese che ospita truppe statunitensi. Lo riporta ...Bombardamenti inda parte degli Stati Uniti . Ieri, 23 agosto, il presidente americano Joe Biden ha ordinatoaerei a Deiz Ezzor , nella parte orientale dello Stato, al fine di proteggere il proprio ...Il presidente americano Joe Biden ha ordinato ieri raid aerei contro gruppi sostenuti dall'Iran in Siria, poco più di una settimana dopo un attacco missilistico ad una base militare nel nord-est del P ...Bombardamenti in Siria da parte degli Stati Uniti. Secondo quanto riportato da Buccino, l’operazione è avvenuta in risposta all’attacco subito il 15 agosto delle forze statunitensi nel nord-est della ...