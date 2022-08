Gf Vip 7, una papabile Vippona fa una pesante insinuazione su una coppia di Uomini e Donne (Di sabato 13 agosto 2022) Nuovo triangolo artistico all’interno della casa del Gf Vip 7? Ieri Asia Gianese ha condiviso una storia sul suo profilo Instagram, facendo sin da subito mormorare il web. La papabile concorrente della nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini ha infatti scritto: Non vedo l’ora di dire a tutti quanti scheletri ha nell’armadio il fidanzato di una tronista di tre anni fa. Il web ha subito ipotizzato chi potesse essere la coppia interessata. Come riferito da The pipol tv, si tratterebbe di Andrea Dal Corso e Teresa Langella. La pagina infatti ha scritto: Asia Gianese, conferma “involontariamente” (si fa per dire) la sua partecipazione al #GFVIP e lo fa lanciando una frecciatina, senza ombra di dubbi, diretta a Teresa Langella (ex tronista provinata anche lei per la Casa in questa edizione). Ex tronista appunto di tre anni fa, fidanzata ... Leggi su isaechia (Di sabato 13 agosto 2022) Nuovo triangolo artistico all’interno della casa del Gf Vip 7? Ieri Asia Gianese ha condiviso una storia sul suo profilo Instagram, facendo sin da subito mormorare il web. Laconcorrente della nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini ha infatti scritto: Non vedo l’ora di dire a tutti quanti scheletri ha nell’armadio il fidanzato di una tronista di tre anni fa. Il web ha subito ipotizzato chi potesse essere lainteressata. Come riferito da The pipol tv, si tratterebbe di Andrea Dal Corso e Teresa Langella. La pagina infatti ha scritto: Asia Gianese, conferma “involontariamente” (si fa per dire) la sua partecipazione al #GFVIP e lo fa lanciando una frecciatina, senza ombra di dubbi, diretta a Teresa Langella (ex tronista provinata anche lei per la Casa in questa edizione). Ex tronista appunto di tre anni fa, fidanzata ...

