Migranti, De Luca contro Lamorgese: "non accetteremo altri sbarchi a Salerno o a Napoli" (Di mercoledì 3 agosto 2022) La vicenda di Salerno - ha affermato De Luca - è stata sgradevole, perché nessuno ha ritenuto di avvertire le istituzioni territoriali dell'arrivo di questa nave, è stata fatta un'operazione quasi clandestina, questo è intollerabile L'articolo proviene da Firenze Post.

