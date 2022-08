Milan, Pioli: “Scudetto meritato: il nostro ciclo è appena cominciato” (Di lunedì 1 agosto 2022) Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha ripercorso l'ultima stagione ai microfoni di 'DAZN'. Ecco le sue dichiarazioni sullo Scudetto e non solo Leggi su pianetamilan (Di lunedì 1 agosto 2022) Stefano, tecnico del, ha ripercorso l'ultima stagione ai microfoni di 'DAZN'. Ecco le sue dichiarazioni sulloe non solo

tvdellosport : ???? PRE CAMPIONATO, VITTORIA PER IL MILAN Altra prova convincente dei rossoneri di Stefano Pioli, che hanno battut… - PBPcalcio : A prescindere dai risultati, l’identità che ha dato #Pioli a questa squadra, a prescindere dagli interpreti, è un p… - AntoVitiello : Yacine #Adli, classe 2000, ha già fatto vedere ottime qualità in questo pre campionato. Visione di gioco e capacità… - giampdisan : @ChristianTolve @scaribel Non parlare mai bene? In tv sono solo seghe continue sul Milan su ogni canale ed in ogni… - PGate14 : RT @FlipBauer: La stampa, i media e commentatori hanno zero considerazione del Milan per il prossimo campionato e mi interessa? ZERO. In I… -