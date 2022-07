(Di venerdì 29 luglio 2022) Maxha rilasciato un’intervista in esclusiva a L’Equipe, parlando della sua carriera in Formula 1 e ovviamente della vittoria del2021: “Nel corso di tutti questi anni l’obiettivo principale era arrivare in Formula 1. Vincere il titolonon è stato invece un sogno bensì un desiderio. A volte ci ho pensato, ma sembrava un qualdi irraggiungibile.ho trionfato non, ma è stato bello vivere certe emozioni travolgenti“. Il pilota olandese, però, è conle che il merito della vittoria delvada condiviso con la Red Bull: “Per vincere serve una vettura competitiva e io mi reputo fortunato ad averla. Correndo più di 20 gare ogni stagione, avere una ...

sportface2016 : #F1, #Verstappen: “Quando ho vinto il Mondiale non sapevo cosa aspettarmi” - zerotwosdiary : RT @mengonismadking: e quando ci sarà il ritiro di charles dalla formula uno e max verstappen dovrà dedicargli il post, cioè raga mi sento… - Snij10_ : @Gazzetta_it Sto qua ha 24 anni e ancora lo chiamate il predestinato quando verstappen,hamilton,schumi e vettel il… - AmentaGiorgia : RT @mengonismadking: e quando ci sarà il ritiro di charles dalla formula uno e max verstappen dovrà dedicargli il post, cioè raga mi sento… - jessica_zorzina : RT @mengonismadking: e quando ci sarà il ritiro di charles dalla formula uno e max verstappen dovrà dedicargli il post, cioè raga mi sento… -

SPORTFACE.IT

Qualcuno di voi ha avuto sintomi derivanti da questo tipo di cose' Max(Red Bull): ' No,... Per quanto ci riguarda,guardo la polvere di carbonio, va sempre verso sinistra o verso ...Charles Leclerc nega che il suo incidente in Francia sia stato dovuto alle pressioni di Max. Il monegasco sostiene che i momenti più tesi sono statiaveva alle spalle il campione del mondo in carica e in quel momento ha fatto un buon lavoro. Tuttavia,stava andando ... F1, Verstappen: "Quando ho vinto il Mondiale non sapevo cosa aspettarmi" Tredicesimo appuntamento per il Mondiale di Formula 1 in Ungheria, Leclerc che non può sbagliare dopo l'errore in Francia.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...