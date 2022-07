Marcel Duchamp e l’opera d’arte provocatoria

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 28 luglio 2022) Il 28 luglio 1887, a Blainville-Crevon, in Normandia, nasce, padre dell’arte contemporanea. Artista concettuale, si dedica in primo luogo alla pittura- cominciando a dipingere all’età di quindici anni- subendo l’influenza impressionista, dei Fauve e del Cubismo. Tra gli artisti più influenti del Novecento, è autore di svariate opere provocatorie e ironiche come Nu descendant un escalier n. 2, e ideatore del ready-made. Terzo di sei fratelli,venne introdotto all’arte proprio dai suoi due fratelli maggiori, Raymond-Villon e Jacques Villon. Insieme a loro, la sorella Suzanne, pittrice e scultrice. Nel 1904 si trasferisce a Parigi insieme ai fratelli, per iscriversi all’Académie Julian, abbandonando gli studi poco dopo. Proprio nella capitale francese ...