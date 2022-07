Caos aeroporti e bagagli smarriti: la situazione a Capodichino (Di giovedì 28 luglio 2022) Voli cancellati, bagagli smarriti o restituiti in ritardo: la situazione all’aeroporto di Capodichino denunciata dai passeggeri. Diffuso anche un video con le immagini del deposito bagagli colmo. I sindacati: “Compagnie impreparate dopo la ripresa post Covid, manca il personale” Servizio in onda nell’edizione del TG CLUB (canale 77) del 28.07.22 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 28 luglio 2022) Voli cancellati,o restituiti in ritardo: laall’aeroporto didenunciata dai passeggeri. Diffuso anche un video con le immagini del depositocolmo. I sindacati: “Compagnie impreparate dopo la ripresa post Covid, manca il personale” Servizio in onda nell’edizione del TG CLUB (canale 77) del 28.07.22 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

