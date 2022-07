Genova, la Gronda rischia lo stop. L’opera appesa a un emendamento d’urgenza (Di martedì 26 luglio 2022) Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha fatto intendere che il via libera alL’opera, prima delle elezioni del 25 settembre, è possibile, ma, ha detto, potrebbe essere “necessario un intervento normativo” Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 26 luglio 2022) Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha fatto intendere che il via libera al, prima delle elezioni del 25 settembre, è possibile, ma, ha detto, potrebbe essere “necessario un intervento normativo”

raffaellapaita : “Questa crisi di governo degli irresponsabili M5S-Lega-FI per la #Liguria è una vera catastrofe perché mette a risc… - freccia42 : @pdnetwork @EnricoLetta Ma a voi andava bene allearvi con Grillo a Genova per non fare la gronda? Ma VI VERGOGNATE O NO? - Mess_Marittimo : Giovannini a Genova, tra diga, Fincantieri e Gronda - @mims_gov - BrunoDAgostino5 : @baraldi_paola Con le alleanze con Letta Calenda Renzi a che punto siete fateci sapere cosa hanno deciso Stumpo e… - BrunoDAgostino5 : @AndreaOrlandosp Ciccio Boccia ha detto no Conte 5stelle Stumpo D'attore hanno detto sì Letta Calenda Renzi invece… -