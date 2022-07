Raffaella Fico sirena bollente al mare: sdraiata e senza bikini fa impazzire tutti (Di venerdì 22 luglio 2022) La meravigliosa Raffaella Fico si mostra senza il pezzo sopra del bikini al mare e le sue prosperose forme mandano in delirio i suoi fan. Più bella e sensuale che mai la divina Raffaella Fico si mostra in tutta la sua bollente figura mentre al mare si riprende col cellulare prima con un video e poi scattandosi un selfie direttamente da sdraiata sul lettino, e poi posta il tutto sul suo seguitissimo profilo ufficiale di Instagram. Le sue carnosissime labbra e la sua esagerata (e meno male) prosperosità mandano in delirio tutti i suoi fan che stravedono per lei. InstagramRaffaella Fico si è sempre distinta per esser di fatto una donna meravigliosa, seducente, mai volgare ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 22 luglio 2022) La meravigliosasi mostrail pezzo sopra delale le sue prosperose forme mandano in delirio i suoi fan. Più bella e sensuale che mai la divinasi mostra in tutta la suafigura mentre alsi riprende col cellulare prima con un video e poi scattandosi un selfie direttamente dasul lettino, e poi posta il tutto sul suo seguitissimo profilo ufficiale di Instagram. Le sue carnosissime labbra e la sua esagerata (e meno male) prosperosità mandano in delirioi suoi fan che stravedono per lei. Instagramsi è sempre distinta per esser di fatto una donna meravigliosa, seducente, mai volgare ...

