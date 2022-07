Nazisti veri e finti a cinecittà (Di venerdì 22 luglio 2022) Qualche anno fa i giornali han provato a far diventare notizia la scoperta, postuma, che il tanto amato Horst Tappert, l’ispettore Derrick, fosse stato in gioventù un membro delle SS (a quanto pare da semplice ventenne granatiere nella campagna di Russia). Tutt’altra storia è invece quella dei Nazisti tedeschi che, dopo la guerra e l’occupazione, restarono in Italia e iniziarono a fare gli attori a cinecittà, sempre nella parte di soldati tedeschi Nazisti – altro che metodo Stanislavskij. Una vita difficile, di Dino Risi, si apre con un barbuto Alberto Sordi partigiano in fuga, a un certo punto viene beccato da un soldato tedesco che gli punta addosso il mitra e gli grida: “Halt”. Poco dopo una bellissima Lea Massari accopperà il tedesco con un ferro da stiro. L’uomo sembra davvero perfetto per quel ruolo e il motivo è che si tratta ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 22 luglio 2022) Qualche anno fa i giornali han provato a far diventare notizia la scoperta, postuma, che il tanto amato Horst Tappert, l’ispettore Derrick, fosse stato in gioventù un membro delle SS (a quanto pare da semplice ventenne granatiere nella campagna di Russia). Tutt’altra storia è invece quella deitedeschi che, dopo la guerra e l’occupazione, restarono in Italia e iniziarono a fare gli attori a, sempre nella parte di soldati tedeschi– altro che metodo Stanislavskij. Una vita difficile, di Dino Risi, si apre con un barbuto Alberto Sordi partigiano in fuga, a un certo punto viene beccato da un soldato tedesco che gli punta addosso il mitra e gli grida: “Halt”. Poco dopo una bellissima Lea Massari accopperà il tedesco con un ferro da stiro. L’uomo sembra davvero perfetto per quel ruolo e il motivo è che si tratta ...

