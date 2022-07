Gf Vip, Sonia Bruganelli e il post della polemica | Ecco cosa scrive (Di martedì 12 luglio 2022) Sonia Bruganelli ha lanciato una nuova provocazione dalla sua pagina Instagram contro le compagnie aeree ed è polemica sul web Sonia Bruganelli dal suo profilo Instagram ha lanciato una nuova provocazione. Nel mirino dell’opinionista della settima edizione del Gf Vip ci sono le compagnie aeree. C’è chi sostiene che Sonia Bruganelli sia libera di fare ciò che vuole con i suoi soldi, chi invece le va contro facendole notare che pochi possono permettersi certi lussi. Tutto è nato da un post pubblicato in queste ore dall’opinionista del Grande Fratello Vip 7, che si è mostrata a bordo di un aereo privato scrivendo senza peli sulla lingua ciò che pensa: “Giuro che prima o poi la smetto… Per ora però preferisco pagarmi un ... Leggi su 361magazine (Di martedì 12 luglio 2022)ha lanciato una nuova provocazione dalla sua pagina Instagram contro le compagnie aeree ed èsul webdal suo profilo Instagram ha lanciato una nuova provocazione. Nel mirino dell’opinionistasettima edizione del Gf Vip ci sono le compagnie aeree. C’è chi sostiene chesia libera di fare ciò che vuole con i suoi soldi, chi invece le va contro facendole notare che pochi possono permettersi certi lussi. Tutto è nato da unpubblicato in queste ore dall’opinionista del Grande Fratello Vip 7, che si è mostrata a bordo di un aereo privatondo senza peli sulla lingua ciò che pensa: “Giuro che prima o poi la smetto… Per ora però preferisco pagarmi un ...

Pubblicità

361_magazine : Sonia Bruganelli ha lanciato una nuova provocazione dalla sua pagina Instagram contro le compagnie aeree ed è polem… - AngoloDV : GF VIP: polemiche per le parole di Sonia Bruganelli #gfvip #soniabruganelli #AngolodelleNotizie #grandefratellovip… - ParliamoDiNews : Adriana Volpe rompe il silenzio dopo la sua non riconferma al “Grande Fratello Vip” e parla di Sonia Bruganelli… - TorrenteEugenio : @TorrenteEugenio Menomale che sonia bruganelli e Alfonso signorini sanno leggere i miei messaggi e rispondere visto… - ParliamoDiNews : Adriana Volpe rompe il silenzio dopo la sua non riconferma al “Grande Fratello Vip” e parla di Sonia Bruganelli… -