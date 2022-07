Umberto Tozzi | al via il Gloria Forever Tour con cui festeggia i suoi 70 anni

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 8 luglio 2022) Al via il, ildicon cui70Da domenica 10 lugliosarà impegnato in Italia con le date estive del, il progetto che, nell’anno del 70° compleanno dell’artista, celebra la musica e la carriera di uno dei più grandi cantautori del panorama musicale italiano! Queste le prime date delestivo,prodotto e organizzato da Friends & Partners: 10 LUGLIO – ANZIO (RM) – PIAZZA GARIBALDI (ingresso gratuito) 11 LUGLIO – POMPEI (NA) – VIA COLLE SAN BARTOLOMEO (ingresso gratuito) 14 LUGLIO – LIVORNO – FORTEZZA VECCHIA 17 LUGLIO – GRADO (GO) – GRADO FESTIVAL – DIGA NAZARIO ...