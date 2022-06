Finale Champions, il ministro dell’Interno francese: «Mi scuso per la cattiva gestione dell’evento» (Di martedì 28 giugno 2022) Il ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, si è scusato con “tutti quelli che hanno subito la cattiva gestione” della Finale di Champions League allo Stade de France di Parigi in un’intervista alla radio francese Rtl. “Lo Stade de France avrebbe dovuto essere gestito meglio? La risposta è sì. Sono in parte responsabile? La risposta è si. Ovviamente, mi scuso prontamente con tutti coloro che hanno sofferto per questa cattiva gestione dell’evento”. Le scuse arrivano a distanza di settimane dall’evento e soprattutto dopo centinaia di testimonianze raccapriccianti dei tifosi presenti quella sera a Parigi. Darmanin ha anche annunciato un rinnovamento dell’organizzazione della ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 giugno 2022) Il, Gérald Darmanin, si è scusato con “tutti quelli che hanno subito la” delladiLeague allo Stade de France di Parigi in un’intervista alla radioRtl. “Lo Stade de France avrebbe dovuto essere gestito meglio? La risposta è sì. Sono in parte responsabile? La risposta è si. Ovviamente, miprontamente con tutti coloro che hanno sofferto per questa”. Le scuse arrivano a distanza di settimane dall’evento e soprattutto dopo centinaia di testimonianze raccapriccianti dei tifosi presenti quella sera a Parigi. Darmanin ha anche annunciato un rinnovamento dell’organizzazione della ...

Pubblicità

c_appendino : felice per questo riconoscimento: l'aeroporto di Torino è quello che ha avuto la miglior ripresa post Covid. E non… - EnricoTurcato : #JuventusMilan il 28 maggio 2023. A 20 anni esatti dalla finale di Champions ad Old Trafford tra bianconeri e rossoneri. Clamoroso. - napolista : Finale Champions, il ministro dell’Interno francese: «Mi scuso per la cattiva gestione dell’evento» Darmanin alla… - StefanoFrigeri9 : @_E_C_U_R_B In Italia c'è un attaccante belga che in finale di champions League ha fatto gol e un attaccante belga… - cc981980 : @Alessandromufc @lucacohen 4 scelta che segna 2 gol al Barca e uno in finale di Champions. Ha una media di 0.5 goal… -