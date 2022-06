Perché l’Italia rischia una nuova ondata di migranti (Di domenica 26 giugno 2022) La crisi del grano, l’instabilità in Nord Africa e il mare clamo rischiano di innescare una bomba migratoria nel cuore del Mediterraneo. E i numeri degli arrivi in Italia nel 2022 raccontano che le rotte stanno cambiando. Il primo Paese di partenza è la Libia, ma aumentano i viaggi della speranza dall’est del Paese dominato InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 26 giugno 2022) La crisi del grano, l’instabilità in Nord Africa e il mare clamono di innescare una bomba migratoria nel cuore del Mediterraneo. E i numeri degli arrivi in Italia nel 2022 raccontano che le rotte stanno cambiando. Il primo Paese di partenza è la Libia, ma aumentano i viaggi della speranza dall’est del Paese dominato InsideOver.

