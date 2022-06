Quei beceri insulti a Paola Turci per aver “osato” schierarsi contro Pillon (Di lunedì 20 giugno 2022) Paola Turci ha “osato” criticare il senatore leghista Simone Pillon, per il suo elogio sui social ai giocatori di baseball di Tampa che si sono rifiutati di indossare il logo arcobaleno durante il mese del Pride. E per questo motivo è stata vittima di una massiccia gogna social, al punto da mandarla in tendenza su Twitter, da parte di sostenitori dell’esponente ultracattolico del Carroccio. “Onore ai giocatori di baseball di Tampa – ha scritto Pillon – che hanno rifiutato di indossare il logo del gay pride in nome della loro fede cristiana. L’ideologia LGBT è radicalmente contro la fede, come dimostrano le sfilate blasfeme di questi giorni. Opporsi all’agenda gay è un gesto di fede. Costa caro, e ne so qualcosa, visto che son sotto processo da quasi 8 anni, ma ne vale la pena. Senza ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022)ha “” criticare il senatore leghista Simone, per il suo elogio sui social ai giocatori di baseball di Tampa che si sono rifiutati di indossare il logo arcobaleno durante il mese del Pride. E per questo motivo è stata vittima di una massiccia gogna social, al punto da mandarla in tendenza su Twitter, da parte di sostenitori dell’esponente ultracattolico del Carroccio. “Onore ai giocatori di baseball di Tampa – ha scritto– che hanno rifiutato di indossare il logo del gay pride in nome della loro fede cristiana. L’ideologia LGBT è radicalmentela fede, come dimostrano le sfilate blasfeme di questi giorni. Opporsi all’agenda gay è un gesto di fede. Costa caro, e ne so qualcosa, visto che son sotto processo da quasi 8 anni, ma ne vale la pena. Senza ...

