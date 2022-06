Ultime Notizie – Eurovision 2023 in Ucraina: “Location segreta per motivi sicurezza” (Di lunedì 13 giugno 2022) L’Ucraina ha dato inizio ai preparativi per l’Eurosivion Song Contest nel 2023, nonostante il perdurare dei combattimenti nel Paese. Lo afferma, sul suo canale Telegram, il vice capo dell’Ufficio del presidente Zelensky Kirill Tymoshenko. “La questione principale è quella della sicurezza -spiega Tymoshenko- Il ministero della Difesa e degli Interni sono fin dall’inizio strettamente coordinati in un lavoro di preparazione”. Ancora non è possibile annunciare la città nella quale si terrà il contest canoro europeo, vinto quest’anno dalla band Ucraina Kalush Orchestra. “Stiamo valutando varie Location -rivela il vice capo dell’ufficio presidenziale- ma per ragioni di sicurezza non ne annunciamo ancora nessuna. Siamo grati per il sostegno dei partner internazionali”. Due giorni fa era, il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 13 giugno 2022) L’ha dato inizio ai preparativi per l’Eurosivion Song Contest nel, nonostante il perdurare dei combattimenti nel Paese. Lo afferma, sul suo canale Telegram, il vice capo dell’Ufficio del presidente Zelensky Kirill Tymoshenko. “La questione principale è quella della-spiega Tymoshenko- Il ministero della Difesa e degli Interni sono fin dall’inizio strettamente coordinati in un lavoro di preparazione”. Ancora non è possibile annunciare la città nella quale si terrà il contest canoro europeo, vinto quest’anno dalla bandKalush Orchestra. “Stiamo valutando varie-rivela il vice capo dell’ufficio presidenziale- ma per ragioni dinon ne annunciamo ancora nessuna. Siamo grati per il sostegno dei partner internazionali”. Due giorni fa era, il ...

Pubblicità

sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - Miti_Vigliero : Ex presidente Gazprom Bank Russia si arruola contro Putin @sole24ore - Mattb973 : @mattegeo @EarthquakeTenta @marcocappato No no, tranquillo non le contrabbandano più le sigarette.… - RINOMUSCATO : RT @sole24ore: ?? La Russia accoglie «con favore» gli sforzi di mediazione della Santa Sede nel conflitto in Ucraina e sostiene un dialogo o… - CorriereCitta : Esce di casa con l’auto e si imbottisce di sonniferi. ‘Voglio morire’, poi l’ultimo messaggio alla moglie -