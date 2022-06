Isola 16 | il presunto fidanzato di Mercedesz Henger rompe il silenzio e pubblica un duro messaggio sui social

Leggi su isaechia

(Di sabato 11 giugno 2022) Dopo tutte le polemiche sue ilFulvio, ad intervenire a mezzoè stato quest’ultimo. A parlare per prima di questa storia era stata Arianna David che aveva rivelato che Fulvio e la naufraga attualmente non starebbero più insieme. Nonostante questo lui avrebbe continuato a vivere a casa di lei per evitare di avere troppi contatti con i suoi familiari, timorosi di contrarre il Coronavirus. Dopo queste dichiarazioni la David era stata duramente attaccata da Selvaggia Roma che l’aveva accusata di aver architettato insieme allaquesta storia per creare un po’ di chiacchiericcio. A distanza di un po’ di tempo ildiè intervenuto per far valere il suo punto di ...