Basket | il figlio di Shaquille O' Neal a caccia di un posto in Nba

New York, 7 giu. (Adnkronos) - Shareef O'Neal, figlio di Shaquille O'Neal, avrà l'opportunità nelle prossime settimane di farsi conoscere e magari scegliere da una delle 30 franchigie Nba al Draft del 23 giugno. Stando a quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, il ragazzo di 22 anni ha inserito il suo nome tra quello dei giocatori che possono essere selezionati (dopo che nelle settimane scorse c'erano stati alcuni equivoci a riguardo, con Shareef che sembrava intenzionato a tornare al college). Sono già stati programmati diversi workout con delle squadre Nba.

