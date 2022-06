Graduatorie ATA servizio militare non fa punteggio se prestato non in costanza di rapporto di lavoro Il TAR

(Di lunedì 6 giugno 2022) Dei ricorrenti hanno impugnato gli atti relativi alle procedure per l’inserimento e l’aggiornamento delledi circolo e di istituto per il Personale Tecnico Amministrativo (ATA) III fascia relativamente agli aa.ss. 2021/2023, nella parte in cui prevedono che ildi leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati indidi impiego sono consideratieffettivo reso nella medesima qualifica, mentre ildi leva e i servizi assimilati per legge, prestati non indidi impiego, sono considerati comereso alle dipendenze delle amministrazioni statali”. Si pronuncia il TAR del Lazio con sentenza del 3 ...

In totale oltre 27 mila posti disponibili dopo la mobilità del personale2022/23. I posti sono utili per le immissioni in ruolo del prossimo anno scolastico. Si attendono le24 mesi dalle quali si attinge per le immissioni in ruolo e le supplenze. Punte nella provincia di Milano dove si contano 2.104 posti, di cui 1273 per il profilo professionale del ...... questi precari sono stati inseriti nellepermanenti per entrare nei ruoli. Non si ...al personale precario e contestualmente noi ribadiamo che non può essere preclusa al personaleed ... Graduatorie seconda fascia ATA: chiuse a nuovi inserimenti. Possibile però aggiornare le sedi Si attende l’esito dell’ultimo concorso per capire quanti posti saranno coperti. E a settembre 138 scuole resteranno (ancora) senza direttore amministrativo ...Sta per volgere al termine questo anno scolastico, ancora caratterizzato dalla pandemia. Già si guarda al prossimo e alle chiamate per ...