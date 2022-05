Animali nelle fiere come premio? Arriva il divieto (Di sabato 28 maggio 2022) Il Veneto ha deciso di non mettere gli Animali più come premi finali di lotterie oppure regali alle fiere. Leggiamo insieme i dettagli di questa notizia. Il Veneto ha deciso di tutelare maggiormente tutti quegli Animali che vengono messi come premi finali di lotterie alle fiere del paese. Non ci saranno più pesciolini o pulcini nelle varie manifestazioni della Regione. Qualche tempo fa, Cristina Guarda, Consigliera regionale di Europa Verde, aveva chiesto proprio questo, ovvero il “divieto di utilizzare gli Animali” come premio o regalo “nelle feste e negli eventi pubblici”. Animali come premi nelle ... Leggi su formatonews (Di sabato 28 maggio 2022) Il Veneto ha deciso di non mettere glipiùpremi finali di lotterie oppure regali alle. Leggiamo insieme i dettagli di questa notizia. Il Veneto ha deciso di tutelare maggiormente tutti quegliche vengono messipremi finali di lotterie alledel paese. Non ci saranno più pesciolini o pulcinivarie manifestazioni della Regione. Qualche tempo fa, Cristina Guarda, Consigliera regionale di Europa Verde, aveva chiesto proprio questo, ovvero il “di utilizzare glio regalo “feste e negli eventi pubblici”.premi...

