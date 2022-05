Mercato Inter, Dybala è sempre più nel mirino: ecco l'offerta. Cifre e durata contratto (Di giovedì 26 maggio 2022) Inter, Eto'o incorona Onana: "Il miglior portiere al mondo" Milano, 26 maggio 2022 - E' il giorno dell'assalto Interista a Paulo Dybala . Il summit dell'altro giorno tra allenatore, dirigenza e ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022), Eto'o incorona Onana: "Il miglior portiere al mondo" Milano, 26 maggio 2022 - E' il giorno dell'assaltoista a Paulo. Il summit dell'altro giorno tra allenatore, dirigenza e ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #SerieA | @Inter: il punto sulla riunione avuta con #Inzaghi. Dalla situazione sul rinnovo agli obi… - FBiasin : Il presidente #Zhang c’è, #Inzaghi c’è, i dirigenti pure: iniziato in sede l’incontro per fare il bilancio della st… - Gazzetta_it : #Inter Acerbi, Cambiaso, Romagnoli e... Ecco chi potrebbe prendere il posto di Bastoni - mgpg07 : RT @nonleggerlo: (2) #Caressa: 1) Juve 2) Inter 3) Napoli 4) Milan 5) Atalanta 6) Roma 7) Lazio #Capuano: 1) Juve 2) Atalanta 3) Inter 4)… - infoitsport : Mercato – Mkhitaryan, ecco l’offerta dell’Inter: c’è fiducia per il colpo -