La Maserati MC20 Cielo è una spyder unica nel suo genere

(Di giovedì 26 maggio 2022) Laè la versione scoperta della supercar modenese. Il suo arrivo era stato annunciato durante la presentazione della variante berlinetta, ma vederla nella sua veste definitiva è un grande piacere per gli occhi. È stata sviluppata nelInnovation Lab e viene prodotta nello storico stabilimento di Viale Ciro Menotti. La sua primizia tecnologica è senza dubbio il tetto, che è composto da un vetro elettrocromico che al tocco di un tasto touch sullo schermo centrale, si trasforma istantaneamente da trasparente a opaco. Inoltre il tetto garantisce un ottimo isolamento termico e una velocità di apertura e chiusura di soli 12 secondi. Rispetto alla versione chiusa, lapesa solo 65 kg in più, grazie al telaio monoscocca in ...

color Giallo Modenese, la più performante, grazie ad un potente motore benzina V6, 3.0L, da 530 CV, derivato dal motore Nettuno, cuore della super sportiva, che troverà spazio nella ...Sembra cadere proprio a pennello lo svelamento della nuova MC20 Cielo, che altri non è che la versione scoperta della Maserati MC20. Tra le novità che spiccano nella spider del Tridente c'è ...La MC20 Cielo ha cinque modalità di guida: WET, GT, SPORT, CORSA ed ESC OFF. Ognuna si distingue per un colore particolare: Wet verde; GT Blu; SPORT Rosso; CORSA giallo, ESC Off arancione. Maserati ...