Blind si ritira da L’Isola dei Famosi e spiega il motivo

Blind si è ritirato da L'Isola dei Famosi. A niente è quindi servito l'incontro con la sua fidanzata Greta avvenuto nel corso dell'ultima puntata che ha cercato di motivarlo. Pure il cantante, quindi, proprio come Alessandro Iannoni, Guendalina Tavassi e Licia Nunez, non ha accettato il prolungamento del contratto. "Ho deciso di tornare in Italia perché prima di entrare avevo come obiettivo quello di arrivare in finale e questa per me è la mia finale. Ho dei problemi personali privati molti importanti da risolvere e non posso prolungarmi più di questo. Mi dispiace davvero tanto. Sono fiero del percorso che ho fatto e sono fiero di aver dimostrato che l'amore esiste. Non vedo l'ora di fare uscire il mio nuovo singolo e tornare a fare i miei concerti. Per questo non posso prolungarmi". Ecco il video della sua ...

